МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Администрация Панамского канала (ACP) исключила возможное закрытие прохода российским кораблям из-за конфликта на Украине и ратифицировала свою приверженность декларации о нейтралитете, действующей с 1977 года. Южная Корея добилась исключения из санкций США против России

"Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине, (но) это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь", — говорится в заявлении АСР, распространенном среди местных СМИ.

Нейтралитет канала в Панаме установлен в 1977 году, когда были подписаны договоры между президентом США Джимми Картером и лидером перешейка Омаром Торрихосом о восстановлении Панамой контроля над трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

Небольшая группа украинцев провела накануне в Панаме пикет, требуя от администрации президента Лаурентино Кортисо закрыть канал для российских кораблей в связи с санкциями, введенными против РФ различными западными странами.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.