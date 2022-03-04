МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Более 130 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Прямые рейсы из Сочи в Казахстан станут доступными с мая 2022 года

По информации на 7.34 мск пятницы, в аэропорту "Внуково" 5 рейсов задержаны, 54 отменены, в "Домодедово" 8 рейса задержаны, 8 отменены, в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны, 50 отменены.

В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных. В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.