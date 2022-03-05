МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства для нивелирования последствий санкций для гражданской авиации, следует из материалов на портале проектов нормативных правовых актов. Путин рассказал о развитии авиационной отрасли России в условиях санкций

"Краткое описание целей предлагаемого регулирования: нивелирование последствий ограничительных мер в отношении РФ в части функционирования гражданской авиации, а также для обеспечения эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного производства на территории РФ и безопасности полетов", — говорится в материалах.

В частности, предлагается до сентября приостановить плановые и неплановые проверки в отношении организаций гражданской авиации, сократить сроки регистрации самолетов в РФ и сроки предоставления других госуслуг в сфере авиации. Кроме того, расширяется круг организаций, которые могут заниматься техобслуживанием и ремонтом судов.