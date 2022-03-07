ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар /ПРАЙМ/. Самолёт "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву, сообщает перевозчик в понедельник.

Ранее РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Каире, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы. При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей.

"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", — говорится в сообщении перевозчика.