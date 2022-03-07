МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Все рейсы российских авиакомпаний в Египет и из него выполняются в штатном режиме, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Илья Водянов. Самолёт "Уральских авиалиний" вернулся из Шарм-эш-Шейха в Москву

Задержки рейсов связаны с техническими причинами, уточняется в сообщении.

"Были незначительные задержки вылетов бортов некоторых авиакомпаний по техническим причинам", — сказал Водянов.

Информация о якобы задержанных властями Египта российских самолетах не соответствует действительности, подчеркнули в посольстве. "Никакие самолеты не арестовывали и не задерживали", — отметил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение закрыть свое воздушное пространство для России и запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.