МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в cсубботу пресс-служба авиаперевозчика. Казахстанская Air Astana приостанавливает полеты в Россию

"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс — 12 марта — в Новосибирск отменен", — говорится в сообщении.

В пятницу казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостановила выполнение полетов в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия.

Qazaq Air — межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана.