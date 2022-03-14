МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air запустила рейсы в Стамбул из Москвы на зарегистрированных в РФ самолетах Boeing, сообщает перевозчик. Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге

"Авиакомпания Azur air запустила прямые рейсы в Стамбул из Москвы. Программа полетов стартовала 13 марта и запланирована до конца зимнего расписания. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность выполнения этих рейсов и в летнем сезоне", — говорится в сообщении.

"Рейсы выполняются на самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России. Это позволит авиакомпании выполнить программу полетов в запланированном объеме. Кроме того, эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом", — добавляет компания.

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.