МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из Турции и Таиланда в Россию. Оператором перелетов выступит авиакомпания iFly, сообщает "Аэрофлот".

"Аэрофлот" организует специальные рейсы из Стамбула и Антальи (Турция), а также Пхукета (Таиланд) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", — говорится в сообщении.

Во вторник, 15 марта, будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): F7 7776 — вылет из Антальи в 06:40, прибытие во "Внуково" в 12:35, F7 1706 — вылет из Стамбула в 21:00, прилёт во "Внуково" в 02:10 следующих суток, F7 9664 — вылет из Пхукета в 17:00, прилёт во "Внуково" в 23:50. Оператором рейсов выступит авиакомпания iFly.

"Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров "Аэрофлота" (в том числе из Бангкока) в РФ продолжается. По мере согласования расписания выполнения специальных рейсов "Аэрофлот" будет оповещать пассажиров дополнительно", — говорится в сообщении.

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.