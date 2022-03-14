МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций может лишить Россию поставок дорогих автомобилей, запретив экспорт машин стоимостью более 50 тысяч евро. Об этом пишет агентство Bloomberg. The Guardian: мир столкнется с дефицитом продовольствия и голодом

Запрет на экспорт может распространиться на модели нескольких европейских автопроизводителей, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Аналогичный запрет задумали распространить на лодки и самолеты, а также мотоциклы, которые стоят более пяти тысяч евро. Меры могут войти в очередной пакет санкций против России, хотя решение об этих санкциях официально пока не принято.

Ранее об ограничении поставок или приостановке производства на заводах в России заявил ряд иностранных автопроизводителей. Среди них Porsche, Volkswagen, Hyundai, Volvo, General Motors.

США, в свою очередь, планируют запретить экспорт в Россию ряда предметов роскоши, что тоже касается автомобилей, включая электрокары. В американском списке также фигурируют алкоголь, включая виски, ром и текилу, косметика и парфюмерия (средства для макияжа и ухода, духи и прочее), табачные изделия, драгоценные камни и ювелирные изделия, различные предметы искусства, мотоциклы, а также часы.