МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало перечень ограничений, введенных Евросоюзом в отношении России в сфере авиации.

Ограничения были введены в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Меры включают:



запрет авиаперевозчикам или воздушным судам РФ (независимо от их государства регистрации) совершать полеты на территорию Европейского Союза, над ней или с нее;

запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией ЕС (кроме случаев аварийной посадки или аварийного пролета);

запрет на предоставление России технической помощи, а также иных услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли;

запрет на поставку, производство, техническое обслуживание и использование товаров и технологий в авиационной отрасли;

приостановку действия всех сертификатов EASA, выданных гражданам России;

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение закрыть свое воздушное пространство для России и запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

В ответ на это Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств.