Европейское агентство по авиабезопасности опубликовало ограничительные меры для РФ в сфере авиации
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало перечень ограничений, введенных Евросоюзом в отношении России в сфере авиации.
Ограничения были введены в связи со спецоперацией РФ на Украине.
Меры включают:
- запрет авиаперевозчикам или воздушным судам РФ (независимо от их государства регистрации) совершать полеты на территорию Европейского Союза, над ней или с нее;
- запрет на посадку, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией ЕС (кроме случаев аварийной посадки или аварийного пролета);
- запрет на предоставление России технической помощи, а также иных услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли;
- запрет на поставку, производство, техническое обслуживание и использование товаров и технологий в авиационной отрасли;
- приостановку действия всех сертификатов EASA, выданных гражданам России;
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение закрыть свое воздушное пространство для России и запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
В ответ на это Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств.
https://1prime.ru/transport/20220315/836378077.html