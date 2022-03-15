МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан. Ежедневные перелеты из Москвы в Баку будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi Super Jet 100 (SSJ100), сообщает авиакомпания. "Аэрофлот" скорректировал график специальных рейсов из Египта и Шри-Ланки

Ранее в понедельник перевозчик возобновил рейсы в Бишкек и Ош (Киргизия).

Кроме того, "Аэрофлот" с 22 марта открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван (Армения) на самолетах SSJ100.