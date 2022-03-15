"Аэрофлот" запустит рейсы в Баку и Ереван на SSJ100
"Аэрофлот" запустит рейсы с 21 марта в Баку и с 22 марта в Ереван на отечественных самолетах SSJ100
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан. Ежедневные перелеты из Москвы в Баку будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi Super Jet 100 (SSJ100), сообщает авиакомпания.
Ранее в понедельник перевозчик возобновил рейсы в Бишкек и Ош (Киргизия).
Кроме того, "Аэрофлот" с 22 марта открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван (Армения) на самолетах SSJ100.