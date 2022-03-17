МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Росавиация разрешила компании "А-Техникс", входящей в группу "Аэрофлот", выполнять техническое обслуживание самолетов Boeing и Airbus, говорится в сообщении российского перевозчика. Росавиация разрабатывает меры поддержки авиаотрасли

Как отмечается в сообщении, провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285, что позволяет ему проводить техобслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре. Компания также будет поддерживать летную годность всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот".

Напомним, что американская компания Boeing и европейский авиастроительный концерн Airbus прекратили поддержку российских авиакомпаний на фоне событий на Украине.