МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. РЖД предлагают заметно увеличить тарифы на перевозки для экспортной промышленности, прежде всего для угля, чтобы отразить в своих доходах рост мировых цен на продукцию, пишет газета "Коммерсант". РЖД фиксируют резкую смену курса российского экспорта

Уточняется, что тарифы предполагается увеличить за счет отмены всех льгот для угля и введения экспортной надбавки 33,3%, за счет этих мер монополия планирует до конца года получить 331,5 миллиарда рублей дополнительных доходов.

Экономически целесообразно освободить перевозки угля от избыточных тарифных преференций, пишет газета со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова главе Минтранса Виталию Савельеву.

Сейчас уголь принадлежит к первому, наиболее дешевому тарифному классу и имеет ряд скидок к базовому тарифу. В его отношении действуют понижающие коэффициенты 0,55–0,75 в зависимости от дальности перевозки, а также коэффициент за дальность 0,4 при перевозке на расстояние свыше 3,3–3,5 тысячи километров. Также энергетический уголь имеет дополнительный коэффициент 0,895 за тип груза (коксующийся — 1,05). Сейчас ОАО РЖД предлагает отменить скидки за дальность, а коэффициент за классность груза изменить с 0,55–0,75 на 1,346. Эти меры увеличат тарифную нагрузку на угольщиков на 180%, дав ОАО РЖД 260,8 миллиарда рублей дополнительной выручки до конца года.

Издание отмечает, что позиция угля на железной дороге уже пошатнулись после приостановки правил недискриминационного доступа и введения временного порядка определения очередности, вследствие чего уголь из Кузбасса и ряда регионов утратил ранее имевшийся приоритет и теперь поедет после всех других грузов. Однако правила увеличения тарифов не утверждены, в частности их отказалась согласовывать Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, пишет издание со ссылкой на письмо главы службы Максима Шаскольского.

Также, что касается предложения РЖД по введению дополнительной экспортной надбавки 33,3% для всех экспортных грузов, кроме угля и субсидируемых товаров (например, зерна), эта мера даст компании дополнительные 70,7 миллиарда рублей.