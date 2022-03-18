МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo временно приостановили полеты из-за санкций. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Волга-Днепр", в которую входят обе компании. Росавиация разрабатывает меры поддержки авиаотрасли

Уточняется, что приостановка связана с введенными ранее санкциями со стороны лизингодателей и заявлениями управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

"Руководство группы приняло осознанное решение, чтобы совместно с партнерами и государственными регуляторами найти возможное решение в сложившейся обстановке", — говорится в сообщении.

Вместе с тем группа продолжает осуществлять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД и реализует альтернативные решения по доставке грузов различными видами транспорта, в том числе железнодорожным, автомобильным и морским. "Волга-Днепр" направила в административный отпуск часть сотрудников, не задействованных в операционной деятельности, добавили в пресс-службе компании. Росавиация нашла компанию для обслуживания самолетов Boeing и Airbus

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение закрыть свое воздушное пространство для России и запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

В ответ на это решение Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств.