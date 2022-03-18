БРЮССЕЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, оказались заблокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге, передает издание DH со ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления страны. РЖД фиксируют резкую смену курса российского экспорта

По словам главы таможенного ведомства Кристиана Вандерварена, контейнеры могут быть отправлены в пункты назначения в РФ только после того, как заинтересованные компании докажут, что грузы не попадают под европейские санкции. Для этого фирмы должны предоставить соответствующие документы. В противном случае контейнеры подлежат физическому контролю.

Согласно сообщению, бельгийские таможенные службы проверили уже более 10 тысяч грузовых контейнеров с момента введения антироссийских санкций. Еще 374 партии грузов для РФ и 16 партий поставок из России заблокированы вне портов.

В таможенном управлении Бельгии считают, что число проверок и заблокированных грузов в скором времени возрастет.