МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ввести временное ограничение скорости на дорогах страны в целях экономии топлива предлагает председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман в интервью в интервью Hamburger Abendblatt. Об этом сообщает РБК.

Он считает, что на немецких магистралях необходимо ограничить скоростной режим до 100 километров в час, а на дорогах городов — до 30 километров в час.

"Нужно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить", — сказал Хоффнер.

Он также признал, что подобная мера не решит общую проблему роста цен на энергоносители.

По мнению Хоффмана, для этого необходимо расширить сеть возобновляемых источников энергии и повысить энергоэффективность объектов социальной сферы.