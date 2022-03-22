МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" принимает заявки на вывозные рейсы из Египта и ОАЭ. Об этом сообщил перевозчик.

"Авиакомпания рассматривает возможность организации вывозных рейсов в Россию… Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта 2022 года. Заявки на вылеты из ОАЭ принимаются до 24 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Перевозчик подчеркивает, что после этих дат заявки не принимаются, возможен только возврат денежных средств за отмененный рейс.