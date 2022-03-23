МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в России в 2022 году вырастут более чем на 50% в годовом выражении, а спрос на перелеты сократится на 20%, говорится в исследовании "ВТБ Капитала".

"Что будет с ценами на авиабилеты в 2022? Цены на билеты вырастут более чем на 50% в годовом выражении. Спрос на перелеты сократится на 20% год к году", — отмечается в материалах, размещенных в Telegram-канале.

Причиной, по данным авторов исследования, станет подорожание керосина вдвое в рублях, а это одна треть расходов авиакомпаний.

"Ослабление рубля повысит цену лизинга в 1,5 раза — это еще 1/3 всех расходов, т.к. большая часть воздушных судов в зарубежном лизинге", — подчеркнули также эксперты.

Накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что авиабилеты в России к лету подорожают, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не купят такие билеты.