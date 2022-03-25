МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале, по итоговым данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 34%, до свыше 14 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минтранса России. Аналитики прогнозируют значительное подорожание перелетов по России

"Российские авиакомпании в январе-феврале 2022 года перевезли свыше 14 миллионов пассажиров, что почти на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, внутрироссийские перевозки за 2 месяца увеличились на 11% и составили 10,4 миллиона пассажиров. Международные перевозки выросли более чем в 3 раза, достигнув показателя 3,6 миллиона человек.