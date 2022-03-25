МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик. Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на треть в январе-феврале

"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", — говорится в сообщении.

"Полёты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолётах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", — добавляет компания.

Как уточняется, полеты начнутся в апреле. Планируются следующие направления: Ереван с 8 апреля, Каир с 7 апреля, Тель-Авив с 7 апреля. В Турцию "суперджеты" полетят по четырем маршрутам: Стамбул и Анталья с 7 апреля, Бодрум и Даламан с 22 апреля. Казахстан представлен пятью городами: Нур-Султаном, Актобе — с 7 апреля, Актау, Алма-Атой — с 8 апреля, Атырау — с 9 апреля. В Узбекистан компания будет выполнять рейсы также в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.

"Аэрофлот" добавляет, что продолжит изучать перспективу развития международной программы полётов из Сочи, а также из других городов России.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.