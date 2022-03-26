Эксперт: открытие границы России с Казахстаном и Монголией создаст новые маршруты в Европу
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Отмена с 30 марта ограничений на пересечение сухопутной границы России с Казахстаном и Монголией может привести к появлению новых маршрутов в Европу: например, вероятно, что из Новосибирска летать в Европу через Казахстан окажется удобней, чем через Москву, сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Алексей Сафронов.
Финский железнодорожный перевозчик VR Group приостановит движение поезда между Хельсинки и Петербургом — Allegro — с понедельника, 28 марта, сообщила компания в пресс-релизе. Сейчас это единственный прямой маршрут из России в Финляндию.
"Это был последний способ выехать в страны Евросоюза напрямую. До пандемии в Финляндию также ходил поезд "Лев Толстой", движение которого после 2020 года так и не возобновилось. Теперь для того, чтобы попасть в Европу (при условии, что у вас есть виза и сертификат о прививке одной из признаваемых там вакцин, например, "Пфайзером"), вам придется выбирать маршрут через третьи страны", — сказал Сафронов.
Он отметил, что наиболее популярным пересадочным хабом вот уже месяц остается Стамбул (туда сейчас из Москвы можно улететь турецкими Pegasus и Turkish Airlines, а также "Белавиа" с промежуточной посадкой в Минске). Авиакомпания Red Wings объявила о запуске с 24 марта прямого рейса из Казани в Анталью. "Аэрофлот" 25 марта открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Осуществлять полеты будет "Россия" (входит в группу "Аэрофлот) на самолетах SSJ100.
В Ереван летают "Азимут", "ЮТэйр", "Победа", Flyone Armenia. В Дубай, который является ещё одним пересадочным хабом, выполняются прямые рейсы из Москвы авиакомпанией Flydubai и рейсы с пересадкой – "Победой" и "Азимутом". Также летать можно через Абу-Даби и через Доху. "Другое дело, что все описанные варианты – долгие и дорогие, а жителям регионов в большинстве случаев надо будет сперва долететь до Москвы", — отметил он.
"Россия объявила об отмене с 30 марта ограничений на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Можно предположить, что это решение приведет к появлению новых маршрутов, к примеру вероятно, что из Новосибирска летать в Европу через Казахстан окажется удобней, чем через Москву", — считает Сафронов.
https://1prime.ru/transport/20220326/836505365.html