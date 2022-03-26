МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Отмена с 30 марта ограничений на пересечение сухопутной границы России с Казахстаном и Монголией может привести к появлению новых маршрутов в Европу: например, вероятно, что из Новосибирска летать в Европу через Казахстан окажется удобней, чем через Москву, сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Алексей Сафронов. Казахстан может найти альтернативные маршруты для части нефти из КТК

Финский железнодорожный перевозчик VR Group приостановит движение поезда между Хельсинки и Петербургом — Allegro — с понедельника, 28 марта, сообщила компания в пресс-релизе. Сейчас это единственный прямой маршрут из России в Финляндию.

"Это был последний способ выехать в страны Евросоюза напрямую. До пандемии в Финляндию также ходил поезд "Лев Толстой", движение которого после 2020 года так и не возобновилось. Теперь для того, чтобы попасть в Европу (при условии, что у вас есть виза и сертификат о прививке одной из признаваемых там вакцин, например, "Пфайзером"), вам придется выбирать маршрут через третьи страны", — сказал Сафронов.

Он отметил, что наиболее популярным пересадочным хабом вот уже месяц остается Стамбул (туда сейчас из Москвы можно улететь турецкими Pegasus и Turkish Airlines, а также "Белавиа" с промежуточной посадкой в Минске). Авиакомпания Red Wings объявила о запуске с 24 марта прямого рейса из Казани в Анталью. "Аэрофлот" 25 марта открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Осуществлять полеты будет "Россия" (входит в группу "Аэрофлот) на самолетах SSJ100.

В Ереван летают "Азимут", "ЮТэйр", "Победа", Flyone Armenia. В Дубай, который является ещё одним пересадочным хабом, выполняются прямые рейсы из Москвы авиакомпанией Flydubai и рейсы с пересадкой – "Победой" и "Азимутом". Также летать можно через Абу-Даби и через Доху. "Другое дело, что все описанные варианты – долгие и дорогие, а жителям регионов в большинстве случаев надо будет сперва долететь до Москвы", — отметил он.

"Россия объявила об отмене с 30 марта ограничений на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Можно предположить, что это решение приведет к появлению новых маршрутов, к примеру вероятно, что из Новосибирска летать в Европу через Казахстан окажется удобней, чем через Москву", — считает Сафронов.