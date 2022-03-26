МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. У входа в Босфорский пролив обнаружили похожий на мину предмет, передает турецкая газета Star.

"Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив", — пишет издание.

Уточняется, что объект был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, береговая охрана уже приняла меры.

Позже Минобороны Турции сообщило, что оперативно направило к месту происшествия группы подводной обороны, которые взяли похожий на мину предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации.

Как ранее сообщала ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации РФ установили более 400 мин недалеко от портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Служба предупредила, что эти мины могут срываться и дрейфовать в проливы и моря Средиземноморского бассейна.