АНКАРА, 26 мар — ПРАЙМ. Босфорский пролив закрыли для судоходства после обнаружения объекта, похожего на мину, сообщает телеканал TRT Haber. Минтранс оценил допрасходы зарубежных авиакомпаний из-за облета России

"Босфор закрыт для судоходства до особого распоряжения", — передал телеканал.

Согласно данным, пролив будет закрыт до особого распоряжения.

Ранее в субботу турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив "инородного тела", похожего на мину. По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации.