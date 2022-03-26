Босфорский пролив, закрытый после обнаружения похожего на мину предмета, вновь открыли для судов
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Босфор вновь открыт для судоходства, сообщает Главное управление береговой безопасности Турции.
Ранее пролив был закрыт из-за найденного у входа в него предмета, похожего на мину.
Турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив "инородного тела", похожего на мину. По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации.