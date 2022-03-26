МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфорском проливе, координация продолжается, сообщил Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее в субботу турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив "инородного тела", похожего на мину. По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации. На некоторое время пролив был закрыт для судоходства.

Минобороны Турции заявило, что обнаруженный предмет — это устаревшая мина, она была обезврежена соответствующими командами ведомства. В данный момент проблем с судоходством в Босфоре нет, добавляется в сообщении.

Как ранее сообщала ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации РФ установили более 400 мин недалеко от портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Служба предупредила, что эти мины могут срываться и дрейфовать в проливы и моря Средиземноморского бассейна.