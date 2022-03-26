ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар — ПРАЙМ. Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта, сообщает в субботу VR Group. РЖД расширяют маршрутную сеть "Ласточек"

"Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", — приводится в сообщении цитата президента VR Transpoint Мартти Коскинена.

Уточняется, что VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России с 12.00 воскресенья, 27 марта 2022 года. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, уточняет VR.