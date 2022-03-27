МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Air Astana в воскресенье вернулся в аэропорт Нур-Султана после вылета в Алма-Ату из-за технической неполадки, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана. Казахстан может найти альтернативные маршруты для части нефти из КТК

"Произошел возврат в аэропорт вылета города Нур-Султан воздушного судна А321 авиакомпании Air Astana, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Алматы, по технической причине — из-за потери герметичности", — говорится в сообщении комитета.

Воздушное судно, на борту которого находилось 158 пассажиров и членов экипажа, благополучно произвело посадку в аэропорту Нур-Султана в 8.32 (5.32 мск).

"По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", — сообщается в пресс-релизе.