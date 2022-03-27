МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Санкции не повлияют на внедрение беспилотных автомобилей в России, даже возможные сложности с компонентной базой можно будет довольно быстро заменить аналогами, такой прогноз РИА Новости дали эксперты Национальной технологической инициативы AutoNet. Медведев сравнил сегодняшние санкции с испытаниями России в ХХ веке

"У разработчиков беспилотного транспорта в России не возникнут проблемы с программным обеспечением и с таким оборудованием как лидары и радары. Сложности могут быть с компонентной базой — чипсетами, микропроцессорами для вычислителей. Без них нельзя произвести необходимые аппаратные компоненты для позиционирования беспилотного ТС в пространстве, для распознавания окружающей среды", — считают эксперты.

"Также могут быть недоступны некоторые компоненты для интеллектуальных транспортных систем. Но чипсеты и устройства для ИТС (интеллектуальных транспортных систем ред.) можно будет заменить аналогами без больших временных задержек", — добавили в AutoNet.

Сложностей не будет и с заменой программного обеспечения, которое используется при разработке систем автоматизированного управления, уверены эксперты. Что касается необходимых беспилотнику готовых аппаратных решений, например лидаров и радаров ("зрение" многих беспилотных авто), то здесь также есть варианты: разработчики могут приобрести аналоги от китайских производителей и даже от российских.

Альтернатива в части полупроводников, с которыми сейчас глобальный дефицит, а в России при этом отсутствует производство процессоров, способных обеспечить обработку сложных задач беспилотника, — налаживание поставок из Китая.

При этом трудности могут возникнуть с развитием интеллектуальных транспортных систем (ИТС). "Придется изменить конструкцию или перейти на другие решения… Так как логистические цепочки разрушены, потребуется три-четыре месяца на выстраивание новых", — отмечают в AutoNet. Эксперты уверены, что запасов компонентов может как раз хватить на этот срок. Таким образом, разработка проектов в области ИТС не замедлится.