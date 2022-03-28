МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир получивший пробоину сухогруз под российским флагом с 12 моряками, его транспортируют в район Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. Российское грузовое судно потерпело бедствие

Теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, подал сигнал бедствия, сообщили в Росморречфлоте. Корабль шел с грузом из Турции в Ростов.

"Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть", — сообщили в ведомстве.