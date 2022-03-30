МОСКВА, 30 мар- ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация. Авиакомпания "Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию

"До 7 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.