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2022
https://1prime.ru/transport/20220331/836556269.html
Президент поручил обеспечить россиян доступными авиабилетами
Транспорт
Новости
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https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россияне должны иметь возможность покупать авиабилеты по доступным ценам. Глава государства в четверг провел совещание по развитию... ПРАЙМ, 31.03.2022
транспорт, бизнес, новости, владимир путин, авиабилеты, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россияне должны иметь возможность покупать авиабилеты по доступным ценам.
Глава государства в четверг провел совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения.