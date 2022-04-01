МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами". Текст указа опубликован на портале правовой информации. Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли

Согласно документу, российским компаниям разрешается расплачиваться с кредиторами из недружественных стран за лизинг, аренду и покупку самолетов в рублях. При этом перевод средств будет осуществляться на счет, открытый в российском банке. То же самое касается лизинга и покупки вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.

Уточняется, что сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Разрешения на оплату самолетов в валюте сможет выдавать правительственная комиссия, следует из указа.