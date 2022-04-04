МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Аэропорт Улан-Удэ, ранее закрытый из-за обильного ночного снегопада, возобновил работу, сообщил в Telegram-канале директор аэропорта Дмитрий Гармаев. Аэропорт Улан-Удэ закрыли из-за снегопада

Ранее в Telegram-канале аэропорта сообщалось, что всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Несколько часов назад снег частично прекращался, и службы аэропорта начали готовить взлётную полосу и перрон к приёму и обслуживанию воздушных судов.

"В 11.00 (6.00 мск) местного времени аэропорт Байкал открывается для приема и обслуживания воздушных судов", — говорится в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в Улан-Удэ в данный момент около ноля градусов и дождь со снегом.

Международный аэропорт "Байкал" — внутрироссийский узловой аэропорт федерального значения. Пассажиропоток аэропорта — свыше 470 тысяч пассажиров в год.