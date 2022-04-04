МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Россия с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Прежде всего скажу несколько слов о подписанном сегодня документе, который с нетерпением ждала в том числе отрасль авиаперевозок и, конечно, наши граждане. С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран", — сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".

Мишустин подчеркнул, что уровень заболеваемости идет на спад, а значит пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.

"Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства", — сказал премьер.