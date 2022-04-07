Мантуров: Россия сможет самостоятельно обслуживать самолеты SSJ100
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что Россия сможет самостоятельно обслуживать самолеты SSJ100
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты SSJ100, все необходимые компетенции для этого есть, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы все будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это российские компании", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.