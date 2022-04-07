МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты SSJ100, все необходимые компетенции для этого есть, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг прогнозирует улучшение ситуации с продажами авто в России

"Мы все будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это российские компании", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.