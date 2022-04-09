МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Россия намерена сделать Северный морской путь (СМП) открытым для коммерческого судоходства в течение всего года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Европейцы столкнулись с небывалым ростом цен из-за нехватки топлива

Он уточнил, что такие планы связаны с активным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, являющегося драйвером роста мировой экономики, и снижением привлекательности рынка Европы. Учитывая эти факторы, важность развития арктической морской навигации, в частности в восточном направлении, будет лишь возрастать, заявил Корчунов.

"В целом же дальнейшее развитие северных морских маршрутов, в первую очередь СМП, играет возрастающую роль в контексте обеспечения бесперебойного функционирования всей мировой экономики", — считает дипломат.

Кроме того, по его словам, развитие Севморпути важно для для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы. "Это без преувеличения является ключевым фактором устойчивого экономического роста российского Севера и повышения благосостояния проживающих там людей, обеспечения транспортной связанности Северо-Западных и Дальневосточных регионов нашей страны", — сказал Корчунов.

Активное судоходство по Северному морскому в восточном направлении пути будет способствовать значительному увеличению спроса на российскую минерально-сырьевую продукцию и стратегические материалы, подчеркнул представитель МИД РФ. Эти товары играют ключевую роль в развитии экономики, в том числе в контексте глобального энергоперехода, добавил он.