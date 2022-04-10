МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Латвию не впустили 152 грузовых автомобиля с российскими и белорусскими номерами из-за новых санкционных ограничений ЕС, сообщает агентство LETA со ссылкой на сотрудника Таможенного управления Службы государственных доходов. Американцы выразили восхищение российской экономикой

Европейский союз в пятницу утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

"До утра воскресенья работники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами", — цитирует LETA представителя СГД Андрейса Вайварса.

По данным издания, в санкциях ЕС предусмотрены также определенные исключительные случаи, когда грузовики могут пересекать границу ЕС, но Вайварс отметил, что информация о таких случаях еще не собрана.

"Вайварс добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы об установленном ЕС запрете. С другой стороны, по имеющимся у СГД неофициальным данным, в воскресенье эта информация уже распространилась, и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу", — говорится в сообщении.

Ранее председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto Александр Поцелуйко заявил, что в случае ответного закрытия границ России и Белоруссии для автоперевозок в Латвии пострадают до 250 тысяч человек.