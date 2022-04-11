МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. РЖД добавили дополнительные электропоезда "Ласточки", которые с 29 апреля будут следовать по маршруту Ростов Главный — Новороссийск, сообщает компания. РЖД запустят пять новых туристических поездов в 2022 году

"С 29 апреля дополнительные дневные "Ласточки" начнут курсировать по маршруту Ростов Главный — Новороссийск. … Стоимость — от 1 059 рублей. Действуют различные специальные тарифы", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что электропоезда будут ходить без заезда в Таганрог, отправляясь из Ростова-на-Дону в 6.37, а из Новороссийска — в 18.05. Время в пути сократится до 5 часов. Сейчас на этом маршруте время других поездов в пути составляет от 5 часов 35 минут до 8 часов.

По данным РЖД, остановки предусмотрены на станциях: Батайск, Староминская-Тимашевск, Каневская, Тимашевская, Полтавская, Протока, Разъезд 9 км, Крымская, Тоннельная.

"В "Ласточках" есть все для комфортного путешествия: климат-контроль с обеззараживанием воздуха, экологически чистые туалетные комплексы, розетки для зарядки гаджетов, специализированные места и допоборудование для маломобильных пассажиров", — заключили в РЖД.