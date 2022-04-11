МИНСК, 11 апр — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в апреле расширяет маршрутную сеть полетов в Россию, сообщила пресс-служба компании. РЖД увелили число "Ласточек" на южном направлении

"Сегодня, после небольшого перерыва, "Белавиа" вновь летит в Екатеринбург. Рейсы – два раза в неделю: по понедельникам и четвергам", — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе добавили, что с 9 апреля возобновлен рейс Минск — Казань — Минск. Белорусские самолеты будут летать в столицу Татарстана дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Полеты в эти два города были приостановлены "Белавиа" по коммерческим причинам в январе, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по ее данным, c 15 апреля будут выполняться рейсы по маршруту Минск — Калининград — Минск. Самолеты белорусской авиакомпании будут летать в этот российский город три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. "Белавиа" приостановила рейсы в Калининград после того, что в мае прошлого года в отношении нее был введен запрет на использование европейского воздушного пространства.