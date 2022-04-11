МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. РЖД начали строительство железнодорожной развязки на перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский, расположенном на Восточном полигоне, сообщает холдинг. РЖД увелили число "Ласточек" на южном направлении

"Начали строительство железнодорожной развязки на перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский (Еврейская автономная область). На этом участке уходит линия от Транссиба к БАМу — и "режущие" (встречные) маршруты грузовых поездов создают барьерное место. Новый путепровод поможет развести транспортные потоки", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале РЖД.

Уточняется, что на перегоне будет возведен железнодорожный мост длиной 113 метров, а также уложены новые пути протяженностью около 4 километров. В то же время, для пригородных поездов построят новую платформу.

"Новая развязка повысит пропускную способность узла "Волочаевка" на стыке Транссиба и рокады на БАМ до 167 млн тонн к 2025 году. Ввод в эксплуатацию путепроводной развязки запланирован на 2024 год", — заключили в компании.