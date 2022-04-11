БРЮССЕЛЬ, 11 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия ограничила полеты в Евросоюз 21 компании, сертифицированной в России. "Аэрофлот" меняет маршрутную сеть из-за санкций

Эти компании были внесены в список воздушной безопасности ЕС, который предполагает запрет на операции и полеты в союзе, а также иные эксплуатационные ограничения, говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Еврокомиссии, попавшие в список компании не соответствуют международным стандартам безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Кроме того, Евросоюз принял решение закрыть свое воздушное пространство для России и запретить воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.