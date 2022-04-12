МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Запрет транзитных автоперевозок в Калининградскую область через страны Евросоюза маловероятен, однако если такое случится, это не будет критичным для региона, такое мнение высказал РИА Новости замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. В Японии вступает в силу запрет на импорт ряда товаров из России

Согласно новым санкциям Евросоюза, озвученным 8 апреля, страны ЕС закрыли границы для российских и белорусских грузовиков (с исключениями для энергоресурсов и продовольствия). Как уточнили в ФТС России, запрет вступил в силу в этот же день, при этом транзит российского автотранспорта в Калининградскую область пока сохраняется.

"Транзитные потоки в Калининградскую область из других регионов России через страны ЕС, прежде всего через Литву, регулируются соглашением между Россией и ЕС. К настоящему времени о каких-либо решениях о приостановке транзитных потоков в Калининград властями ЕС не объявлялось – в отношении этих потоков действует пункт, исключающий их остановку", — сказал он.

"Реализация риска односторонних решений со стороны ЕС, направленного на приостановку транзитных потоков в Калининградскую область из других территорий РФ, представляется нам маловероятными, однако если такое случится, это не должно критичным образом повлиять на обеспечение области", — добавил эксперт.

Першин также отметил, что автомобильные грузоперевозки сильнее остальных подвержены рискам недобросовестного поведения со стороны стран ЕС: даже без введения каких-либо ограничений на транзит власти этих стран уже сейчас могут задерживать трафик на несколько дней или даже недель посредством замедления различных процедур.

В этом случае, по мнению эксперта, можно ожидать переориентации части автоперевозчиков на паромные переправы, поскольку время переправы на пароме составляет порядка двух дней.