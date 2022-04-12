МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия", несмотря на санкции Евросоюза, продолжит эксплуатацию воздушных судов в соответствии с российским законодательством и будет работать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. В Германии назвали антироссийские санкции бесполезными

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности.

"Несмотря на то что Евросоюз внёс авиакомпанию "Якутия" в список предприятий, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, работа будет продолжена в обычном режиме", — отметили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Винокуров, решение о создании черного списка Еврокомиссией было принято в рамках продолжающегося беспрецедентного давления на российскую экономику со стороны руководства западных стран.

Действие сертификатов летной годности воздушных судов авиакомпании "Якутия" продолжает осуществляться в соответствии с российским авиационным законодательством и с нормами международного права. Это подтверждается выпиской сертификатов Росавиацией. Кроме того, наша авиационно-техническая база также прошла российскую сертификацию по ФАП 285 на выполнение техобслуживания самолетов иностранного производства", — приводятся слова Винокурова в сообщении.