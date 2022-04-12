МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 53 заказа на поставку самолетов против 37 заказов в феврале, фактические поставки подскочили почти в два раза – до 41 самолета с 21 лайнеров в феврале, следует из релиза компании.

За первый квартал Boeing получил заказы на поставку 167 лайнеров, поставки за январь-март составили 95 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.