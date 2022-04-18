МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Сразу восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они просят не запрещать ввоз на территорию страны пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы, пишет газета" Коммерсант". В Китае зафиксировали рекордные значения мировых цен на биржевые товары

В своем письме производители призвали не закрывать въезд в Россию фурам из стран Европы, документ датирован 14 апреля.

Обращение к Мишустину подписали главы объединений Союз производителей пищевых ингредиентов, Ассоциация производителей пива, "Союзмолоко", Руспродсоюз, "Союзнапитков".

Отмечается, что сырье для производства продуктов, наряду с медикаментами, не включены в пятый пакет санкций ЕС против России. Но производители беспокоятся, что новые ограничения, запрещающие въезд российских и белорусских фур на территорию Евросоюза, введут зеркальные меры. В аппарате правительства изданию сообщили, что пока не получили письмо.

Ситуация в отрасли усложнилась, так как европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. В свою очередь производители опасаются конфискации фур при введении российских контрсанкций.

Один из собеседников издания рассказал, что поставщики из стран Евросоюза ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, стараясь избегать границ Польши и Белоруссии. Это привело к удорожанию логистики.

Стоимость фур из Европы увеличилась на 50-100% по отношению к показателям прошлого 2021 года, рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.