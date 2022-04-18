МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Международный пассажирский поезд между Атырау (адмцентр Атырауской области на западе Казахстана) и Астраханью возобновит курсирование с 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"). В Ростуризме сказали, сколько человек пробрели туры по России с кешбэком

Курсирование поезда по маршруту Атырау — Астрахань было приостановлено в марте 2020 года в целях предупреждения распространения COVID.

"На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России с 20 апреля 2022 года назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением "Атырау — Астрахань". Периодичность курсирования через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау — с 21 апреля 2022 года по нечетным", — говорится в сообщении.

Перед оформлением билетов пассажирам необходимо внимательно ознакомиться и соблюдать требования порядка пересечения госграницы Казахстана на период карантинных ограничений, размещенного на сайте погранслужбы.

В компании напомнили, что для въезда железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или паспорта о вакцинации, срок после последней прививки не должен превышать шести месяцев.