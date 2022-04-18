МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Логистическая компания DHL приняла решение возобновить доставку незарегистрированных препаратов для подопечных благотворительного фонда "Подари жизнь" в России, сообщает фонд.

В марте DHL перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине.

"Компания DHL по-прежнему будет перевозить незарегистрированные лекарства для подопечных фонда "Подари жизнь", — говорится в сообщении благотворительной организации.

Как пояснили в фонде, единственная возможность доставить лекарства из-за границы — курьерская служба с возможностью таможенного оформления и соблюдения определенного температурного режима при перевозке.

"Найти другого перевозчика с такими же вводными — это сложная задача. Не говоря уже о том, что за время работы с DHL у нас была четко отлажена схема работы, согласованы цены и выгодные условия сотрудничества", — добавляется в сообщении.

"Нам удалось донести до DHL просьбу не останавливать работу с гуманитарно важными грузами. Компания приняла решение продолжать сотрудничество, и это дает шанс многим детям. И, какими бы ни были отношения между странами, такие поставки не могут прекращаться. DHL в Германии очень внимательно изучила список препаратов, которые "Подари жизнь" закупает для подопечных, проверила нашего поставщика, проверила сам фонд и приняла решение возобновить поставки", — приводятся в сообщении слова директора фонда Екатерины Шерговой.

"Подари жизнь" — российский негосударственный благотворительный фонд помощи детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.