МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 29 апреля увеличит количество рейсов в Нур-Султан и Алма-Ату, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана. Россиянам вернут деньги за авиабилеты на отмененные рейсы

"​С 29 апреля 2022 года белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, рейсы по маршруту Минск — Нур-Султан планируется увеличить с пяти до семи рейсов в неделю, по маршруту Минск – Алматы — с трех до семи рейсов в неделю. "Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю. Перевозка осуществляется на воздушных судах Embraer 190, Embraer 170, Boeing 737", — отмечается в сообщении.

Рейсы, как указано, будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.