МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов. Эксперт оценил вероятность запрета автотранзита в Калининград

"Блокада невозможна", — сказал Алиханов, пояснив, что "самолеты летают, и они летают по нейтральным водам", а "водный транспорт всегда нас свяжет, у нас есть такая возможность".

Кроме того, по словам губернатора, закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно европейским соседям. "Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в 3-4 раза", — уточнил Алиханов.

По словам губернатора, закрытие железнодорожного транспорта полностью перекроет возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и из Китая.

"Достаточно посмотреть на карту и понять, что этот новый "шелковый путь", который в том числе через Калининград идет, тогда в принципе становится невозможным для Европы в целом", — отметил глава региона.