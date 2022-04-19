АФИНЫ, 19 апр — ПРАЙМ. Танкер "Пегас", шедший под российским флагом, задержали в порту Каристос в Греции, передает Афинское агентство новостей АМНА. Согласно сообщению, решение было принято в рамках реализации антироссийских санкций.

Владельцем танкера с июня 2021 года является российская компания ООО "ПСБ Лизинг", а оператором — астраханская компания ООО "ТрансМорФлот".

Уточняется, что на борту судна находятся 19 российских моряков. При этом санкции не распространяются на груз, который перевозит задержанное судно, отмечает агентство.